Ccnl sacristi, prima tranche una tantum entro il 31 ottobre di Cristian Callegaro

In arrivo 700 euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria. La seconda tranche di 350 euro entro il 30 aprile 2024

In arrivo l’erogazione dell’una tantum per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei sacristi.

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2022, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, viene riconosciuta una indennità lorda una tantum pari a 1.050,00 euro da erogarsi in due tranches:

- 700,00 euro entro il 31 ottobre 2023;

- 350,00 euro entro il 30 aprile 2024.

L’accordo non esclude la possibilità di definire diverse rateazioni mediate presso l’Enbiff (Ente Bilaterale Faci Fiudac/S).

Gli importi a titolo di una tantum non hanno riflessi retributivi o di legge e vanno riproporzionati:

- per i lavoratori a tempo parziale, in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno (ore settimanali/44);

- per i sacristi assunti successivamente al 1° gennaio 2022, in base al numero di mesi di anzianità.