Ccnl scuole non statali Aninsei: il tempo determinato dopo il rinnovo

In data 15 luglio 2024, tra Aninsei Confindustria e la Federazione Uil Scuola Rua, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del Ccnl 14 febbraio 2022 per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, scaduto il 31 dicembre 2023

Il Ccnl decorre dal 1° settembre 2024 e ha validità fino al 31 dicembre 2027 sia per la parte economica, sia per quella normativa.

Di seguito si illustra la regolamentazione del contratto a tempo determinato...