Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori della piccola e media industria del settore tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli. Previste novità per: minimi, una tantum, mansioni discontinue, cottimo, ferie, permessi, orario, malattia, maternità, aspettative, prova, preavviso, contratto a termine e previdenza complementare