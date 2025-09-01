Cedolino pensione di settembre influenzato da rimborsi, recuperi e addizionali
L’importo netto erogato può essere sensibilmente differente da quello degli altri mesi
Nel sistema italiano l’Inps, quale ente erogatore delle prestazioni pensionistiche, riveste anche il ruolo di sostituto d’imposta ai sensi del Dpr 600/1973. Tale funzione comporta l’applicazione mensile delle ritenute fiscali, la gestione delle addizionali regionale e comunale e l’esecuzione dei conguagli conseguenti all’assistenza fiscale da modello 730, veicolati all’ente tramite i flussi telematici denominati 730-4. Il cedolino costituisce il documento contabile con il quale l’Inps rappresenta...