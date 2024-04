Chi si iscrive a un corso di formazione per diventare un professionista è un consumatore

Chi si iscrive a un corso per acquisire una professione va considerato consumatore e non può dirsi ancora professionista al momento in cui sigla il contratto. Vanno quindi applicate le norme a tutela del consumatore. Così ha deciso la Cassazione civile con ordinanza 8120/2024 del 26 marzo.

La ricorrente aveva sottoscritto un contratto con una scuola...