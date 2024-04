Classificazione del personale specifica per le imprese dell’Ict

L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 22 marzo, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro terziario distribuzione e servizi Confcommercio contiene delle novità anche riguardo la classificazione del personale.

In materia di inquadramento, interessante è la previsione contenuta all’articolo 115 del contratto collettivo. Questa ha ad oggetto la classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’information and communication technology (Ict...