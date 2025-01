Collegato lavoro, risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata

L'art. 19 del Collegato Lavoro prevede una nuova ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, oltre a quelle già normate di risoluzione consensuale e di dimissioni, per cd. abbandono volontario del posto di lavoro.

Le nuove dimissioni per fatti concludenti

Inserendo un nuovo comma, il 7-bis, nell'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 (cd. Jobs Act), l'art. 19 del collegato lavoro prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore che si assenta ingiustificatamente, senza necessità di applicare le procedure telematiche oppure di sottoscrizione dei relativi atti presso una cd. sede protetta, come previsto, oggi, in via generale per dimissioni e/o risoluzione consensuale.

Più precisamente la nuova ipotesi risolutiva è ricollegata ad assenze...