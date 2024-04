Computo dipendenti per la relazione di genere

La domanda L’art. 47, co. 3, D.L. 77/21 in materia di appalti prevede l’obbligo per gli operatori economici che occupino tra i 15 e i 50 dipendenti di consegna della relazione di genere. Si chiede se nella base di computo dei dipendenti, ai fini della predetta norma, vada considerata tutta la forza lavoro dipendente “per singola unità ” a prescindere dalla durata del rapporto o dall’orario svolto, o vi siano esclusioni (es. apprendisti, part time solo pro quota, t.d., etc.)

L’art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L.108/2021, sancisce, al c.2, l’obbligo per gli operatori obbligati ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 198/2006 (ovvero le imprese con oltre 50 addetti), di presentazione dell’ultimo rapporto biennale sulla parità di genere, a pena di esclusione dalla gara pubblica; il successivo c.3 introduce l’obbligo, per gli operatori non già obbligati di cui al c.2, e quindi coloro che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti (e fino ai 50), di presentare, entro...