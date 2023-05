Condizioni di lavoro, agli asseveratori servono linee guida di Francesco Natalini









La legge di conversione 50/2023 non ha modificato le regole in materia di “asseverazione” delle condizioni di lavoro offerte allo straniero già previste dal Dl 20/2023 (e presenti anche in un precedente decreto), confermando talune perplessità sorte in capo agli operatori del settore e in particolare ai professionisti di cui alla Legge 12/79, abilitati a rendere la predetta asseverazione

Richiamando un precedente intervento su questo giornale (si veda il Sole 24 Ore del 23 marzo scorso), in occasione...