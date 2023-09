Congedo parentale del padre lavoratore di Roberto Vinciarelli

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Un lavoratore padre del settore privato, fruisce a maggio 2023 del primo mese di congedo parentale a giorni, indennizzato al 30% rmgg dal datore (con ratei di mensilità aggiuntive) esempio 300 euro. In Uniemens a maggio 2023 è stato passato il codice evento ma2, codice conguaglio l050 . A gennaio del 2023 il lavoratore aveva anche fruito di 1 giorno dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio come condizione per avere 1 mese all’80% della rmgg.

Come si fa a gestire l’80% della rmgg a cui il dipendente aveva diritto (esempio 800 euro/comprensivo di ratei) sul Lul e in Uniemens, visto che a maggio è stato gestito il congedo parentale con indennizzo al 30% rmgg? Quali sono i termini e la modalità della rettifica sul Lul e in Uniemens?



Il mese di congedo parentale con indennizzo all’80% della rmgg (esempio 800 euro) previsto dalla legge di bilancio per il 2023 (codice evento pg1 se a giorni/pg0 se ad ore/l328 codice conguaglio) ha il primo corrente in Uniemens a luglio 2023;

I mesi da gennaio a giugno 2023 gestiti in Uniemens con il codice evento ma2/l050 se fruito a giorni (con le vecchie specifiche per gennaio-marzo/con le nuove specifiche previste dal messaggio 659 2023 da aprile a giugno) vanno sanati in Uniemens o su luglio...