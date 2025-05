Consulenti del lavoro, boom per redditi e fatturato in società

È l’aggregazione in società la formula vincente per i consulenti del lavoro. La categoria ha vissuto negli ultimi dieci anni un boom per chi esercita in società tra professionisti: nel 2015 erano poco più di 100 le Stp censite nel bilancio della Cassa di previdenza di categoria (Enpacl) a fronte di 26.226 iscritti, oggi sono ben 797 quelle presenti nel consuntivo 2024, con 26.091 iscritti.

Del resto i numeri parlano chiaro: chi si è aggregato è riuscito a moltiplicare redditi e fatturato. Un professionista...