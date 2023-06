Contratti a termine, rinnovi senza causali entro 12 mesi di Marco Mobili e Claudio Tucci

Smart working al 31 dicembre solo nel privato per fragili e per chi ha figli under 14









Anche i rinnovi, e non solo le proroghe, di un contratto a termine saranno senza causali fino a 12 mesi. Novità anche per la somministrazione, con l’abolizione dei limiti quantitativi (20%) attualmente previsti per il personale in apprendistato e anche di quelli per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, disoccupati o svantaggiati. Non solo. Dopo una lungo tira e molla è arrivata la proroga della normativa di miglior favore sullo smart working, ma solo per il settore privato. Il lavoro agile, ...