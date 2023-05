Contratti a termine, smontate le causali rigide del decreto Dignità di Claudio Tucci

Il governo Meloni smonta il decreto Dignità, sostituendo integralmente le rigide causali legali introdotte nel 2018 per i contratti a termine con tre causali “più accessibili”. La novità è contenuta nella bozza di decreto Lavoro atteso nei prossimi giorni sul tavolo del consiglio dei ministri. Non cambiano le durate: fino a 12 mesi i datori possono continuare a stipulare contratti a tempo determinato “liberi”, cioè senza indicare le ragioni giustificatrici del ricorso al rapporto temporaneo. Per ...