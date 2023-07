Contributi giornalisti, Inail implementa i servizi online di N.T.

È stato implementato il servizio online denominato “Contributi giornalisti periodo transitorio > Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche” presente sul portale www.inail.it e destinato alla gestione fino al 31 dicembre 2023 dell'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti ex Inpgi secondo quanto disposto dalla legge 109/2021 (Bilancio 2022). Lo ha evidenziato l'Inail in una nota inviata ieri alle sue strutture territoriali.

Dal 27 luglio...