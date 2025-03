Contributi volontari, i nuovi importi in vigore per il 2025

L'Inps comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2025 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

L'INPS aggiorna i valori dei contributi dovuti per l'anno 2025 dai prosecutori volontari. Rilevata la variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (+ 0,8% tra dicembre 2023 e dicembre 2024), vengono fissati i nuovi parametri per i lavoratori dipendenti non agricoli, per gli ex iscritti ai fondi del Volo, Ferrovie dello Stato, IPOST e INPGI, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e per quelli della Gestione separata.

I contributi volontari sono utili per il ...