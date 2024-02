Cu 2024, il lavoro sportivo si fa spazio nella certificazione dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni

Confermate le procedure di interesse del sostituto d’imposta riguardanti la certificazione unica per il lavoro autonomo e provvigioni. Le istruzioni per la compilazione innovano le causali con i codici N1, N2 e N3



Anche la comunicazione per il lavoro autonomo e provvigioni recepisce le nuove descrizioni dei lavoratori sportivi secondo la classificazione fiscale sollecitata dalla riforma dello sport già evidenziata a commento delle caselle 781 e 784 della CU2024 “lavoro dipendente”. La riforma, entrata in vigore a metà anno (1° lu-glio 2023), ha diviso il periodo di imposta in due periodi associati a distinte regole fiscali. L’ulteriore distinzione prevista dalla norma tra tipologie di sportivi ha favorito ...