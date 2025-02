CU 2025: guida alla compilazione dei dati assicurativi

Tutte le istruzioni per la compilazione della parte dati assicurativi INAIL (punti da 91 a 96) della Certificazione Unica CU 2025

Nella certificazione unica occorre riportare anche i dati inerenti il rapporto assicurativo INAIL (sia nel modello sintetico – copia per il lavoratore – sia nel modello ordinario da trasmettere all'A.E.).

In particolare:

Punti da 91 a 96: vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993. In particolare:

N.B. - Occorre predisporre la certificazione anche solo per certificare tali dati (vale a dire anche in presenza di soggetti ai quali non sono statati corrisposti compensi/retribuzioni/redditi).

Punti 93 e 94 (data inizio e data fine): devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel punto 93 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 94, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Mentre nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all'estero, deve essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda. Per l'individuazione dei codici dei comuni le istruzioni rinviano alla Tabella dei codici dei Comuni pubblicata in www.agenziaentrate.gov.it (nelle istruzioni trattasi di un link) nella sezione F24 Codici per i versamenti.

