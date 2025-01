Cumulabilità credito d’imposta Zes e ON imprese invitalia

La domanda

Un’azienda del Sud, piccola impresa ha ricevuto, a fronte di investimenti effettuati pari ad euro 707.764,00, l’importo di euro 278.000,00 come finanziamento a tasso zero da restituire in 10 anni ed euro 45.921,00 come fondo perduto avendo partecipato al bando “ON – Oltre nuove Imprese a tasso zero” di Invitalia. Parimenti ha avuto esito positivo, per aver presentato il credito d’imposta ZES 2024 per un importo di euro 424.658,00. Gli importi sono cumulabili? E in che misura considerando che il finanziamento è da restituire? Dal Registro RNA come elemento di aiuto del bando “ON” sono stati iscritti euro 173.000,00 che sono gli interessi risparmiati più il fondo perduto di euro 45.921,00.