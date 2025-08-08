Rapporti di lavoro

Dal 9 agosto congedo aggiuntivo per i malati oncologici

Fino a 24 mesi non retribuiti. Dal 2026 dieci ore in più di permessi indennizzati

di Giuseppe Bulgarini d'Elci e Matteo Prioschi

In vigore dal 9 agosto la legge 106/2025 che ha introdotto, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, nuove disposizioni per la conservazione del posto di lavoro e la fruizione di permessi per visite, esami e cure mediche. Le nuove misure, che si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego, prevedono che, laddove lo stato di malattia comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il dipendente abbia diritto a un congedo...

