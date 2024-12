Decreto flussi, il 40% delle quote riservato alle lavoratrici

Sulla Gazzetta Ufficiale 289/2024 è stata pubblicata la legge 187/2024 di conversione del Dl 145/2024 in materia di immigrazione, che tra le novità prevede di riservare alle lavoratrici il 40% delle quote previste dal decreto flussi 2023-2025 relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e al settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria. Sempre alle lavoratrici deve essere riservato il 40% delle 10.000 istanze riservate dal Dl 145/2024 all’assistenza familiare e sociosanitaria (...

