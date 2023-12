Detrazioni per i figli

La domanda

Un dipendente ha un reddito di lavoro dipendente di 30.000 nel 2023 e ha una moglie fiscalmente a carico (rd minore di 2840,51) e 4 figli. Il primo figlio ha 23 anni (Tizio) non ha reddito complessivo nel 2023 (è a carico fiscale), il secondo figlio (Caio) compie 21 anni a dicembre 2023 e non ha reddito complessivo (è a carico fiscale), il terzo figlio (Pinco) ha 3 anni e frequenta l’asilo nido, il quarto figlio (Pallino) ha 10 anni ed è in regime di auu. Il dipendente sostiene spese asilo nido per il figlio Pinco per 632 euro nel 2023 (vedi limiti massimo detrazione che è anche spesa sostenuta) e viene rimborsato dal suo datore di lavoro all’interno di un piano welfare - regolamento vincolante - per 100 euro (art. 51, comma 2, lett. Fbis. del tuir), il documento di spesa è intestato al bimbo. Il dipendente chiede la gestione delle detrazioni dell’asilo nido al suo datore/sostituto sul conguaglio di fine anno e lo stesso acconsente alla gestione. Come si calcolano le detrazioni figli a carico di cui all’ art. 12 comma 1, lett c), del Tuir (detrazione teorica e quoziente) sul conguaglio di fine anno?Le detrazioni dell’asilo nido gestita dal sostituto sul conguaglio di fine anno va considerata al netto del rimborso datoriale delle stesse spese (Art 51, comma 2, lett f bis)?Come si compila la cu relativamente alla detrazione asilo nido gestita dal sostituto/datore sul conguaglio di fine anno? Come ci compila il prospetto dei familiari a carico della cu? Vanno indicati solo i figli che originano il diritto alla detrazione art 12 comma 1, lett c, del tuir (Tizio e Caio) o tutti i figli (Tizio, Caio, Pinco e Pallino)?Nb il dipendente ha una addizionale regionale che non consente benefici per i figli a carico e non fruisce dei 3000 euro ex Dl 48/2023, art. 40.