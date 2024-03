Diniego rinnovo permesso di soggiorno

La domanda

Sovente capita di assumente dipendenti extracomunitari in attesa di rinnovo permesso (kit trasmesso entro i termini, ecc). Tra la richiesta del rinnovo e il rinnovo possono passare molti mesi. Che strumenti ha il datore per sapere se quella pratica di richiesta di rinnovo nel mentre si è trasformata in un diniego? Vengono trasmesse comunicazioni al datore?