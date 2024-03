Dirigenti, la decorrenza degli effetti del licenziamento disciplinare

[3] In particolare, al dirigente “spetta un compenso per il lavoro straordinario solo se la prestazione lavorativa si protrae oltre il limite globale di ragionevolezza del normale orario, a causa della maggiore gravosità e della natura usurante dell’attività lavorativa”, cfr. Cass. civ. n. 9380/2017 e Cass. civ. n. 12367/2003. In senso conforme, ex multis, Cass. civ. n. 26511/2020, Cass. civ. n. 21253/2012, Cass. civ. n. 3607/2011 e Cass. civ. n. 1491/2000.

[6] In tal senso, si vedano, ex plurimis, Cass. civ. n. 269/2024, Cass. civ. n. 34720/2021, Cass. civ. n. 31202/2021, Cass. civ. n. 6950/2019, Cass. civ. n. 15204/2017, Cass. civ. n. 2553/2015, Cass. civ. n. 18270/2013, Cass. civ. n. 28957/2011, Trib. Milano n. 1132/2014, Trib. Milano n. 713/2008.

[10] Definito dall’art. 18, comma 8, L. n. 300/1970, ai sensi del quale “le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché’ al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”.