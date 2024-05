Discriminazione diretta se si penalizza il care giver

Il divieto di discriminazione diretta previsto dalla normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro non si riferisce solo alle persone disabili, ma si estende anche ai lavoratori che se ne prendono cura (care giver). Pertanto, se il datore di lavoro adotta nei confronti di un lavoratore non disabile, bensì titolare dei permessi per assistenza previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992, un trattamento meno favorevole rispetto ad altri lavoratori ed emerge...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi