Duplicazione e preclusione delle verifiche ispettive

Un rilevante problema, non di facile soluzione, è rappresentato dalla duplicazione degli accertamenti ispettivi disposti dall'INPS, dall'INAIL, dall'INL, dal Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro e della Guardia di Finanza, che, non comunicando tra loro, determinano frequenti e reiterate verifiche presso gli stessi soggetti e per le medesime annualità