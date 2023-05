Edilizia industria Napoli, via libera all’erogazione dell’Evr di Cristian Callegaro

L’elemento variabile della retribuzione si applica dal 1° gennaio 2023

Per effetto del verbale di accordo sottoscritto tra Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (Ance Napoli), Feneal-Uil di Napoli e Provincia, Filca-Cisl della Campania, Fillea-Cgil di Napoli e Provincia, è stata prevista l'erogazione dell'Evr (elemento variabile della retribuzione) al personale di settore, a far data dal 1° gennaio 2023, nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, salvo verifica in sede territoriale dell'andamento congiunturale del settore, correlato dai ...