Ente Religioso e richiesta FIS per ristrutturazione

La domanda

Un ente religioso esercente attività di assistenza residenziale per anziani e disabili (CCNL Agidae; cod.autorizzazione inps 0J - CSC 70704 - codice Ateco 873000) dovendo procedere a lavori di ristrutturazione dell'immobile per efficientamento energetico (rifacimento manti di copertura, sostituzione caldaia con caldaia a condensazione e pompe di calore, sostituzione infissi adeguamento impianto radiante, elettrico e gas etc.) può accedere al Fis per causali straordinarie, registrando negli ultimi sei mesi un numero di dipendenti inferiore a quindici?