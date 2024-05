Entro il 31 maggio l’istanza di differimento all’Inps per ferie collettive

Entro il prossimo 31 maggio 2024, i datori di lavoro interessati dovranno presentare all’Inps, esclusivamente per via telematica (tramite il cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445), la richiesta di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi riferiti alle ferie collettive.

Nell’arco di un anno solare l’Istituto può autorizzare un unico differimento anche quando la chiusura interessi due o più periodi oppure le ferie siano a cavallo di due mesi...