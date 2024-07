Equo compenso, anche il Cnel si mobilita

Aggiornamento sulle criticità circa l'equo compenso: dal parere dell'Anac 101/2024 al sollecito sulla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; le posizioni dei Consigli nazionali e degli altri organi di rappresentanza libero professionali

Le criticità derivanti dalla posizione assunta dall'Anac con il parere precontenzioso n. 101 del 28 febbraio 2024 sono state oggetto dell’articolo pubblicato sul n. 23/2024 di Guida al Lavoro dal titolo Equo compenso:una conquista da difendere, dove si sottolineva come lo stesso Anac avesse: << … messo in discussione la conquista maturata grazie al lavoro certosino della Consulta, dei Consigli nazionali e degli altri organismi professionali ovvero il D. Lgs 49/2023, di fatto ponendo in dubbio la ...