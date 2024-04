Fatturazione elettronica: le novità 2024 per partite Iva forfettarie, minimi e sostituti di imposta

Dal 1° gennaio 2024, fatturazione elettronica anche per le partite Iva a regime forfettario e “minimi”, in attuazione delle disposizioni del D.L. 36/2022. Si allarga così la platea dei contribuenti del “fisco digitale” e la fatturazione elettronica diventa obbligatoria anche per i contribuenti che non superano i 25mila euro di ricavi o compensi con sanzioni fino a 2mila euro per chi non si adegua. Nessun obbligo per chi emette a soggetti non residenti o stabiliti fiscalmente in Italia