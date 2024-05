Federdistribuzione, gli assorbimenti in busta paga

Alcuni esempi che permettono di comprendere al meglio quanto previsto dalle parti sociali in materia di assorbimenti

In data 23 aprile 2024, Federdistribuzione e le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo applicato ai dipendenti delle aziende operanti nel settore della distribuzione moderna organizzata, scaduto il 31 dicembre 2019. Le parti sociali sono intervenute non solo con riferimento agli aspetti prettamente retributivi, prevedendo gli incrementi dei minimi tabellari e la corresponsione di un importo una tantum, ma anche per quel che riguarda la disciplina...