Procedimento disciplinare e consultazione da parte del lavoratore dei documenti aziendali

Procedimento disciplinare – lavoratore incolpato – consultazione dei documenti aziendali – adeguata difesa – necessità – sussiste – giudizio di impugnazione del licenziamento – esibizione della documentazione – diritto - sussiste



Il datore di lavoro, pur non essendo obbligato dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori a offrire in consultazione al lavoratore incolpato i documenti aziendali, deve farlo laddove l'esame degli stessi sia necessario per consentirgli un'adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Tuttavia, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento, può essere richiesta l'esibizione della documentazione rilevante.