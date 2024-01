Figlio non più a carico e rimborso utenze

Un dipendente titolare di un rapporto a tempo indeterminato è stato rimborsato per le utenze per 250 euro dal suo datore (rimborso utenze luce acqua e gas di un immobile ad uso abitativo) in un momento in cui l’unico figlio di 20 anni era a carico al 100% (non lavorava e non aveva reddito) previa comunicazione del codice fiscale del figlio; a fine anno il figlio di 20 anni consegue un reddito complessivo di 5000 euro per cui non risulta più a carico fiscale. I 250 euro di rimborso utenze visto che...

