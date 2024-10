Fondazioni Lirico Sinfoniche, l’abuso dei contratti a termine alla Corte Ue

In arrivo un nuovo importante tassello per definire il corretto ambito di applicazione dei contratti di lavoro a termine previste specificatamente per le Fondazioni lirico sinfoniche e, in caso di ricorso abusivo della predetta forma contrattuale, la corretta modalità sanzionatoria: il Tribunale di Milano ha recentemente chiesto (provvedimento del 7 ottobre 2024) alla Corte di giustizia dell’Unione europea di esprimersi in merito. Il dubbio principale, per cui si chiede autorevole parere, risulta...

