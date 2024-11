Fondi speciali Inps: trasferimento della posizione assicurativa per l’esodo anticipato

I lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici che intendano accedere alla prestazione di esodo senza avere già trasferito i contributi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti possono, comunque, dichiarare la loro intenzione di farlo in funzione della certificazione dall’Inps.

Così si è espresso l’istituto previdenziale con il messaggio 3936 del 25 novembre 2024 che rimarca come l’efficacia della certificazione di esodo rilasciata dall’Inps in via provvisoria sia, comunque...