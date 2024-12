Fringe e polizze assicurative: la gestione degli assoggettamenti in sede di conguaglio

La domanda

Nel 2024 il datore di lavoro consegna al lavoratore dipendente Caio, senza figlio a carico, 500 euro di voucher multiuso.Il datore di lavoro versa per il dipendente un premio di 300 euro all’assicurazione (polizza collettiva) a titolo di temporanea “caso morte” con premio anno 2024.Ancora. Il datore versa per tutti i dipendenti (anche per il dipendente Caio), un premio all’assicurazione di euro 400 contro il rischio non autosufficienza (ltc/long term care) con beneficiario-assicurato gli stessi dipendenti (no familiari).I 1200 euro (500+300+400=1200) sono imponibili a livello fiscale e previdenziale per il dipendente Caio?