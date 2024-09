Fruzione dei permessi 104

La domanda Si chiede se L’inps consente il godimento dei permessi legge 104 per disabile/assistenza disabile anche ad ore e/o frazioni di ore (es. mezz’ora in una giornata), in base ad esplicita richiesta del lavoratore. Si precisa che naturalmente a carico inps verrebbe imputata unicamente la retribuzione del goduto (ora o frazione).

La legge dispone che il lavoratore dipendente abbia diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistere il coniuge, la parte di unione civile, il convivente di fatto, oppure il parente/affine entro il 2° grado, affetto da disabilità in situazione di gravità che non sia ricoverato a tempo pieno.

Inoltre, i lavoratori portatori di handicap grave, hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito oppure, in alternativa a 3 giorni di permesso...