Gli ammortizzatori sociali nella legge di bilancio 2025

Misure a sostegno di lavoratori della pesca, dei call-center e dell'ex-Ilva; CIGS per imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per le cessate o in crisi aziendale/riorganizzazione, per il contratto di solidarietà nonché per aziende di interesse strategico nazionale

Tra le misure della legge 30 dicembre 2024, n. 207, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (c.d. Legge di Bilancio per il 2025 – pubblicata sulla G.U. - S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024), all'art. 1, commi da 188 a 197, si individua, come ormai di consueto, una lunga serie di interventi volti a rifinanziare disposizioni già presenti nell'ordinamento, seppur prive del carattere della strutturalità (e per questo finanziate...