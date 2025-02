Gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari

Nel bilanciamento degli interessi in gioco nel corso della gestione della crisi di un'impresa - che vedono contrapposti il ceto creditorio e i lavoratori subordinati interessati alla continuità occupazionale – assumono un ruolo fondamentale gli ammortizzatori sociali concorsuali e le politiche attive. Ciò nonostante – anche con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi - continua a mancare una disciplina che regolamenti un regime strutturale speciale di sostegno al reddito dei lavoratori occupati in imprese in crisi senza prospettiva di prosecuzione della propria attività produttiva, ai quali – come unica tutela – non resta che recedere dal rapporto di lavoro per accedere quanto prima al trattamento NASpI.