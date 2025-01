I coefficienti per il pagamento rateale dell’autoliquidazione 2024-2025

L’Inail, con l’nota 370/2025 del 14 gennaio, ha pubblicato i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2024-2025. Infatti, il ministero dell’Economia ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41%, che deve essere utilizzato per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione (articolo 44, comma 3 del Dpr 1124/1965).

