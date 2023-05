I mezzi violenti del sindacato non fanno reato associativo di Patrizia Maciocchi

La Cassazione ha respinto il ricorso del Pubblico ministero









Va esclusa l’associazione a delinquere se i reati contestati agli esponenti di Si Cobas perseguono gli scopi tipici di qualunque associazione sindacale. Con questa motivazione la Cassazione (21400/2023) ha respinto il ricorso del Pubblico ministero, contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna, ha annullato il delitto di associazione a delinquere, con revoca degli arresti domiciliari nei confronti di quattro esponenti di Si Cobas. Per gli indagati restano in piedi le accuse per violenza...