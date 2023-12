Il datore è anche preposto solo se c’è un unico dipendente

In un’impresa con un unico dipendente, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni saranno svolte dal datore di lavoro. Una scelta possibile, tuttavia, solo quale extrema ratio, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale. Questa l’indicazione fornita dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro, con l’interpello 5/2023.

Il preposto è una figura cui il legislatore ha assegnato un ruolo centrale di gestione...