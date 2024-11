Il disallineamento della capienza del bonus 100 euro e del tir: il caso del reddito di lavoro dipendente

La domanda Un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time (20 ore lavorative su 40, 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì) con a carico fiscalmente un coniuge e un figlio, in forza per tutto il 2024. Il suo reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2024, è di euro 8400 (unico reddito, con casa in affitto).Il lavoratore dipendente ha diritto al bonus 100 euro, da erogare insieme alla tredicesima?Ha diritto al trattamento integrativo?

Nel caso in esame, il lavoratore dipendente avrebbe diritto ai 100 euro da erogarsi con la tredicesima mensilità (art. 2 bis del Dl. 113 del 9 agosto 2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 143 del 7 ottobre 2024, vedi anche circolare 19/E/24) nel caso avesse posseduto congiuntamente i seguenti requisiti:

1. Il lavoratore deve avere conseguito, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo (in realtà è uno specifico reddito di riferimento) non superiore a 28.000 euro (art. 2 bis co. 1 lett...