Il regime tributario e contributivo delle co.co.co sportivo dilettante di Roberto Vinciarelli

Un co.co.co sportivo dilettante che lavora per una unica asd/ssd iscritta al rasd percepisce dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 35mila euro di compenso dalla ssd/asd; dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 altri 10mila euro di compenso. Come vanno inquadrati a livello tributario e contributivo i primi 35 mila euro e gli altri 10 mila euro?









Ai sensi dell’articolo 28 dlgs 36/2021 nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume collaborazione coordinata e continuativa, quanto ricorrono «i» seguenti requisiti (entrambi) nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni non superi le 24 ore settimanali escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici.

Il collaboratore sportivo dilettantistico del quesito ha percepito dalla asd iscritta al rasd prima della decorrenza della riforma dello sport un compenso di 35mila euro.

Inquadramento fiscale dei 35 mila euro relativi al primo semestre (compensi percepiti dal 1 1 al 30 6 2023); art 67 c1 lett m) del tuir-redditi diversi; sono emolumenti/compensi dichiarabili con il 730; fiscalità dei 35mila del quesito(regime del 67c1lett m del tuir):

a) primi 10.000-esenti(casella 7 cu/rilevano ai fini della franchigia di esenzione dei 15.000 euro prevista dall’articolo 36 comma 6 del dlgs 36/21);

b) successivi-20658,23/ritenuta a titolo d’imposta irpef(casella 10)/regionali (casella 13)/comunali (casella 16);

c) ulteriori-4341,77/ritenuta a titolo di acconto/irpef (casella 9)/regionali(casella 12)/comunali (casella 15);

i compensi percepiti dal collaboratore dal 1 1 2023 al 30 6 2023- vanno collocato in CU nelle comunicazioni autonome-causale lettera N/casella 1) ;

no-inail;

non era civilisticamente un co co co 409 n 3 cpc/carenza della qualificazione civilistica;

il co co co non aveva copertura previdenziale(era una figura non iscritta alla gestione separata);)

Casella 1-reddito assimilato/art 50 c1 lett c bis tuir; 10.000-5000(parte esente riferita al secondo semestre)=5000 (Meno) contributi ivs c/collaboratore: (10.000-5000) al 50% x25% ad un terzo= 208,33( oneri deducibili); (Meno) contributi minori c/collaboratore:(10.000-5000) x2,03% ad un terzo=33,83(oneri deducibili); = 4757,84

Si ritiene che i giorni di detrazione ex art. 13 maturino solo al cospetto del reddito assimilato, art 50 comma 1 lett c) bis, e non anche in relazione ai primi 5 mila di compensi in esenzione - riferiti al secondo semestre.

Nella cu/2024 (redditi/ritenute 2023) dovrebbe essere prevista una casella per accogliere l’esenzione dei primi 5000 euro relativa al secondo semestre.

Quindi avremo i primi 6 mesi dell’anno da certificare nelle comunicazioni autonome, gli altri 6 mesi dell’anno (1° luglio/31 dicembre 2023 con principio di cassa allargato), da certificare nei dati fiscali (parte dipendenti-assimilati) per il prestatore sportivo.

In merito all’inquadramento previdenziale della figura del quesito non era assicurata alla gestione separata per i compensi percepiti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023; per i compensi percepiti dal 1° luglio 2023 (esempio 10 mila euro) e supponendo il collaboratore non assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria lo stesso va assicurato alla gestione separata con aliquota contributiva del 25 (ivs)+2,03(contributi minori); in particolare ai fini previdenziali si applica una fascia di esenzione di 5000 euro ma conteggiando solo i compensi dal 1° luglio 2023; inoltre la sola contribuzione ivs oltre i 5000 euro ha un abbattimento della base imponibile al 50%(analogo abbattimento come afferma la relazione di accompagnamento alla norma e come confermato dalla circolare 88/2023 inps non si applica ai contributi minori/vedi 2,03%).

Infatti i contributi minori dello 2,03 % (esempio:malattia+maternità+dis coll)hanno la esenzione di 5000 euro ,ma non hanno l’abbattimento della base imponibile al 50%.

Ne emerge che avremo una duplice base imponibile nel caso del quesito: una per i contributi ivs di 2500 euro (oltre i 5000/con abbattimento del 50%/computando solo i compensi dal 1 7 2023/tipo rapporto d1 uni-emens/indicazione del codice attività), l’altra per i contributi minori 5000 euro (oltre i 5000/ senza abbattimento del 50%/computando solo i compensi percepiti dal 1 7 2023/tipo rapporto d2 uni-emens/indicazione del codice attività).

I contributi totali del collaboratore(ivs+minori) vanno ripartiti per un terzo sul collaboratore(determinano l’abbattimento del reddito assimilato art 50 c1 lett c bis, essendo oneri deducibili) e per due terzi sul committente.