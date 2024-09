Il rimborso per i volontari dell'ente sportivo dilettantistico

Il DL n. 71/2024 riscrive le regole dei rimborsi ai volontari dell'ente sportivo dilettantistico

La riforma del lavoro sportivo dilettantistico, disposta dal D.Lgs. n. 36/2021, è entrata in vigore il 1° luglio 2023 ma ha già subito numerose modifiche e adattamenti che non hanno risparmiato nemmeno la disciplina del volontario sportivo, una "new entry" nel panorama normativo italiano, introdotta dall'art. 29 del provvedimento richiamato.

La novità della disposizione, lo ricordiamo, era quella di avere disciplinato per via normativa la possibilità di rimborsare, anche forfettariamente, le spese...