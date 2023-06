Il tasso di donne occupate è 17,5 punti sotto gli uomini

Italia sotto di 13 punti percentuali rispetto alla media Ue









A maggio il tasso di occupazione femminile in Italia ha toccato il picco del 52,3%, e anche il numero di occupate ha raggiunto i massimi dall’inizio delle rilevazioni Istat con 9,9 milioni di occupate. Il problema è il punto di partenza, perché se allarghiamo lo sguardo ci rendiamo conto che siamo fanalino di coda per il tasso medio di occupazione femminile in Europa: ci separano 13 punti percentuali dalla media dei 27 paesi della Ue. C’è stato un effetto rimbalzo perché dopo la pandemia sono ripartiti...