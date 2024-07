Il valore del giudicato esterno in ipotesi di plurimi giudizi tra le parti del rapporto di lavoro

[2] Ex multis, il riferimento va a Cass. n. 6628/2006, che ha affermato la seguente massima di diritto: "Quando l'accertamento dell'inesistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico - giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto.",Tra le altre pronunce richiamate nella sentenza in oggetto, si vedano anche le più risalenti Cass. n. 8680/1999 e Cass. 9548/1997.