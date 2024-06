Illegittimo il licenziamento del lavoratore caregiver se causato dallo stato di disabilità del parente

Licenziamento discriminatorio – regime probatorio attenuato – sussiste – onere del lavoratore – contenuto – nozione – onere del datore di lavoro – circostanze idonee ad escludere la discriminazione - necessità



In tema di licenziamento discriminatorio, in forza dell’attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n. 2000/78(/CE, n. 2006/54/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura litigiosa.