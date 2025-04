Impatriati, amministratore e/o dirigente

La domanda Un lavoratore iscritto all’AIRE, con residenza in Spagna dopo tre anni rientra in Italia, diventa amministratore di srl e gli viene assegnato un compenso. Si chiede se su quel compenso può essere applicata l’imposta agevolata. Diversamente, date le sue competenze, si chiede se gli spetta l’agevolazione se venisse invece assunto come dirigente (con alta specializzazione) dalla stessa srl (che non amministrerebbe). In ultimo si chiede, nel caso di sussistenza dei requisiti, quali sono gli adempimenti pratici da parte del lavoratore e del datore di lavoro per ottenere l’agevolazione fiscale.

Il regime degli impatriati, disciplinato dall’art. 5 del Dlgs. 209/2023, prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo derivanti da esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 50%, o per il 40% in presenza di figli, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni;

b) i lavoratori...