Impatriati, sconti estesi agli incentivi all'esodo di Massimo Romeo









Regime «impatriati» applicabile anche per le somme percepite come incentivo all’esodo. La tassazione separata prevista per le somme percepite come incentivo all’esodo non elide la possibilità per il contribuente, all’esito della riliquidazione operata dall’Ufficio e al ricorrere dei requisiti di legge, di richiedere a quest’ultimo di essere assoggettato a tassazione ordinaria, con conseguente legittima applicazione del regime degli impatriati e quindi con una riduzione dell’80% della base imponibile...